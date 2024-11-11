تحذير من دواء مزيف لعلاج السرطان

حذرت وزارة الصحة الليبية من تداول منتج مزيف لعلاج سرطان الثدي، كان قد انتشر استخدامه في الآونة الأخيرة، موضحةً أنه غير آمن للاستخدام، ويشكّل خطورة كبيرة على المرضى.

وقالت الوزارة في منشور عبر صفحتها الرسمية على "فيس بوك"، إن المنتج المتداول الذي يحمل اسم "Avastin 400mg/16ml"، يُستخدم كمحلول للتنقيط الوريدي لعلاج السرطان.

وأضافت في بيانها أن هذا التحذير جاء استناداً إلى تنبيه من قسم اليقظة الدوائية بشركة ألفا، الوكيل المعتمد لشركة (ROCHE) في ليبيا، والذي أكد وجود غش تجاري بالمنتج، وأنه غير آمن للاستخدام.

وأهابت الوزارة بمديري المستشفيات والمراكز الطبية التخصصية، وإدارة جهاز الإمداد الطبي، ومركز الرقابة على الأغذية والأدوية، والمصحات والصيدليات في القطاع الخاص، بضرورة الانتباه، واتخاذ التدابير اللازمة لعدم استخدام هذا المنتج الدوائي المغشوش.

وناشدت الوزارة المستشفيات والصيدليات بضرورة التأكد من مصدر الأدوية والمستلزمات الطبية، التي يجرى تداولها، مطالبةً بتجنب استخدام هذه الدفعات المزيفة.

وقالت إنها تعمل حالياً بالتعاون مع السلطات المختصة لتعقب مصدر هذه المنتج المزيف، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لضمان سلامة المرضى.