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تناول كوبين من هذا المشروب ينظف كبدك ويحميك من السرطان

02:30 م الجمعة 01 نوفمبر 2024

عصير

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كتبت- آلاء نبيل:

عصير البنجر من المشروبات المثالية لصحة الكبد، والصحة العامة للجسم، لاحتوائها على عناصر غذائية فعالة في القضاء على السموم، وخصائص مضادة للسرطان.

وهذا الصدد، قال الدكتور معتز القيعي، أخصائي التغذية العلاجية في تصريح خاص لـ"مصراوي"، إن تناول كوبين من عصير البنجر يحتوي على عناصر غذائية، ومضادات الأكسدة التي تعمل على تنقية الكبد من السموم وتعزيز وظائفه، كما أنه يحمي الكبد من التلف.

وأضاف أخصائي التغذية العلاجية، أن مضادات الأكسدة الموجودة في البنجر تعمل على محاربة الجذور الحرة التي تساهم في تطور الخلايا السرطانية، كما يمتلك خصائص مضاد للالتهابات مما تقلل من خطر الإصابة بالسرطان وأمراض القلب والأوعية الدموية وغيرها.

وأوضح "القيعي"، أنّ هناك فوائد أخرى للبنجر تشمل ما يلي:

1- دعم صحة القلب والأوعية الدموية لاحتوائه على مضادات الأكسدة.
2- تعزيز جهاز المناعة لاحتوائه على العناصر الغذائية والفيتامينات التي تجعله يعمل بكفاءة أكثر.
3- دعم صحة الجهاز الهضمي وتحسين حركة الأمعاء لاحتوائه على الألياف.

المشروبات عصير البنجر السرطان
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