تحذير طبي.. السراويل الضيقة قد تهدد صحتك

من منا لا يحب أن يظهر بأفضل صورة؟ تسعى الكثير من النساء إلى اختيار الملابس التي تبرز جمال قوامهن، والسراويل الرياضية الضيقة تعد من أحدث صيحات الموضة

أظهرت دراسات حديثة أن ارتداء السراويل الضيقة بشكل متكرر قد يزيد من خطر الإصابة بعدوى مؤلمة.

وأوضح الخبراء أن السراويل الرياضية الضيقة قد تزيد من خطر إصابة النساء بالتهاب المثانة، النوع الأكثر شيوعا من عدوى المسالك البولية، ويصيب واحدة من كل 3 نساء.

وتحدث الحالة عندما تدخل البكتيريا إلى المثانة عبر مجرى البول، وقد تنتقل هذه البكتيريا من المستقيم أو المهبل. وتشمل أبرز أعراضها:

الشعور بالألم

الحرقان أثناء التبول

الحاجة المتكررة والعاجلة للتبول.

وتابع الأطباء أن الملابس الرياضية، خاصة تلك المصنوعة من أقمشة صناعية، يمكن أن تخلق بيئة مثالية لنمو البكتيريا عندما تستخدم لفترات طويلة بعد التمرين.

وتوضح الدكتورة كاثرين هود، خبيرة صحة المرأة: "الملابس الضيقة تمنع تدفق الهواء، ما يسمح للبكتيريا بالتكاثر".

وتوصي هود بتغيير الملابس الرياضية فور الانتهاء من التمرين.