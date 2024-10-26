دراسة تثبت: النشاط القصير هو المفتاح لحرق المزيد من الدهون

هل تعتقد أن ممارسة الرياضة لساعات طويلة هي الطريقة الوحيدة لحرق السعرات الحرارية وحرق الدهون؟ قد تفاجئك النتائج التي توصلت إليها دراسة جديدة أجريت في جامعة ميلانو. فقد كشفت الدراسة أن فترات النشاط البدني القصيرة والمكثفة، مثل المشي السريع أو صعود السلالم، يمكن أن تحرق سعرات حرارية أكثر بكثير من النشاط المستمر لنفس المدة.

ووفق "مديكال نيوز توداي"، وجدت دراسة جديدة أن المشي لفترات قصيرة أو صعود السلالم يمكن أن يحرق 20% إلى 60% من الطاقة أكثر من النشاط المستمر لنفس المسافة.

في هذه الدراسة، قام الباحثون بتقسيم المشاركين إلى مجموعات مختلفة، وطلبوا منهم القيام بأنشطة بدنية قصيرة ومتكررة. وكانت النتيجة مذهلة! فقد وجد الباحثون أن المشاركين الذين مارسوا نشاطًا بدنيًا قصيرًا مكثفًا حرقوا ما يصل إلى 60% أكثر من السعرات الحرارية مقارنة بأولئك الذين مارسوا نفس النشاط بشكل مستمر.

تشير الدراسة إلى أن فترات النشاط القصيرة تؤدي إلى زيادة في معدل الأيض، مما يعني أن الجسم يستمر في حرق السعرات الحرارية بمعدل أعلى حتى بعد انتهاء التمرين. بالإضافة إلى ذلك، فإن النشاط المتقطع يحفز الجسم على استخدام الدهون كمصدر للطاقة بشكل أكبر.

ما هي أهمية هذه النتائج؟

تفتح هذه الدراسة آفاقًا جديدة لفهم كيفية حرق السعرات الحرارية وفقدان الوزن. فهي تشير إلى أن الأشخاص الذين يعانون من قلة الوقت أو الذين لا يرغبون في ممارسة الرياضة لساعات طويلة يمكنهم تحقيق نتائج جيدة من خلال القيام بتمارين قصيرة ومتكررة.

نصائح عملية

دمج النشاط في روتينك اليومي: استغل أي فرصة لممارسة نشاط بدني قصير، مثل صعود الدرج بدلاً من المصعد، أو المشي السريع أثناء استراحة الغداء.