بعد ظهوره في رواندا ما هو فيروس ماربورج؟.. إليك الأسباب والأعراض

فيروس ماربورغ هو أحد الفيروسات شديدة العدوى والفتك، وينتمي إلى نفس عائلة فيروس إيبولا. يتسبب هذا الفيروس في مرض نزفي حاد، وقد يصل معدل الوفيات فيه إلى 88%.

ما هي أعراض الإصابة بفيروس ماربورغ؟ وفق "نيو ساينتست".

تبدأ الأعراض عادةً بعد فترة حضانة تتراوح بين يومين و21 يومًا، وقد تشمل:

الحمى المفاجئة: ترتفع درجة حرارة الجسم بشكل كبير.

صداع شديد: يكون الألم شديدًا وغالبًا ما يصاحبه آلام عضلية.

ضعف شديد: يشعر المصاب بالتعب والإرهاق الشديدين.

إسهال: قد يكون الإسهال مائيًا وشديدًا.

قيء: قد يكون القيء مصحوبًا بالدم.

آلام في البطن: يشعر المصاب بألم شديد في منطقة البطن.

طفح جلدي: قد يظهر طفح جلدي أحمر على الجسم.

نزيف: قد يحدث نزيف من الأنف أو اللثة أو الأمعاء أو غيرها من الأعضاء.

فشل أعضاء الجسم: في الحالات الشديدة، قد يؤدي الفيروس إلى فشل أعضاء الجسم الحيوية مثل الكبد والكلى.

كيف ينتشر فيروس ماربورغ؟

ينتشر فيروس ماربورغ عن طريق الاتصال المباشر بسوائل الجسم المصابة، مثل الدم والعرق واللعاب والبول والبراز، أو عن طريق الاتصال المباشر بالأنسجة المصابة أو الأسطح الملوثة. كما يمكن أن ينتقل الفيروس عن طريق لدغات الخفافيش المصابة، والتي تعتبر الخزان الطبيعي للفيروس.

ما هي طرق الوقاية من فيروس ماربورغ؟

النظافة الشخصية: غسل اليدين بالماء والصابون بشكل متكرر، خاصة بعد التعامل مع الأشخاص المرضى أو الحيوانات.

تجنب الاتصال المباشر بسوائل الجسم المصابة: ارتداء القفازات والملابس الواقية عند التعامل مع المرضى أو الحيوانات المصابة.

تجنب تناول اللحوم النيئة أو غير المطهية جيدًا: خاصة لحوم الخفافيش والحيوانات البرية الأخرى.

تعقيم الأدوات والمعدات الطبية: يجب تعقيم جميع الأدوات والمعدات الطبية المستخدمة في التعامل مع المرضى المصابين.