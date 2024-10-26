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دراسة جديدة تكشف فوائد الفستق على صحة العين

05:33 ص السبت 26 أكتوبر 2024

الفستق

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هل تعلم أن حفنة من الفستق يمكن أن تحمي عينيك من العديد من المشاكل الصحية؟ دراسة جديدة كشفت عن علاقة قوية بين تناول الفستق وصحة العين. فما هي هذه العلاقة؟ وما هي الفوائد الأخرى التي يقدمها الفستق لصحتنا؟

وتبعا لـ "ستادي فايندز"، وجد باحثون في جامعة تافتس أن الذين تناولوا فقط أونصتين (56 جراماً) من الفستق يومياً لمدة 12 أسبوعاً أظهروا تحسناً كبيراً في صحة أعينهم، مقارنة بمن حافظوا على نظامهم الغذائي المعتاد.

وأوضحت الدراسة بأن ما يجعل الفستق مميزاً هو أنه المكسرات الوحيدة التي تحتوي على كميات كبيرة من اللوتين، وهو مركب مفيد يتراكم في شبكية العين، لتكوين هذه الأصباغ الواقية.

وأضاف نصف المشاركين أونصتين من الفستق غير المملح إلى نظامهم الغذائي اليومي، بينما حافظ النصف الآخر على عاداتهم الغذائية المعتادة.

أظهرت مجموعة الفستق تحسناً ملحوظاً في مستويات الصبغة البقعية، وظلت هذه الفوائد ثابتة حتى نهاية الدراسة التي استمرت 12 أسبوعاً وفي الوقت نفسه، لم تظهر مجموعة التحكم أي تغييرات كبيرة.

وأكد الباحثون: "تشير نتائجنا إلى أن الفستق ليس مجرد وجبة خفيفة مغذية، إنه يوفر أيضاً فوائد كبيرة لصحة العين، وهي مهمة مع تقدم الناس في العمر".

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