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4 فواكه سحرية لتنظيف القولون.. ابدأ بها يومك

01:00 م الخميس 24 أكتوبر 2024

تنظيف القولون

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كتبت- أسماء مرسي:

القولون هذا العضو الحيوي في الجهاز الهضمي، يتعرض يوميًا للعديد من العوامل التي تؤثر على وظيفته، لكن هناك حلول طبيعية تساعد في تحسين صحة القولون، ومن أهمها تناول الفواكه الغنية بالألياف والفيتامينات.

ونستعرض في التقرير التالي أهم الفواكه التي تساهم في تطهير وتنظيف القولون وإزالة الفضلات من الأمعاء، وفقًا لموقعي "Medline" و"Today":

1- التفاح

يُعتبر التفاح من أفضل الفواكه لتنظيف القولون، فهو غني بالألياف القابلة للذوبان التي تعمل على تحسين حركة الأمعاء والوقاية من الإمساك، بالإضافة إلى ذلك، يحتوي على مركبات طبيعية تساعد في تطهير القولون من السموم.

2- العنب

يشتهر العنب بمحتواه العالي من مادة البكتين، وهي مادة هلامية تساعد على تنظيم حركة الأمعاء وتخفيف الالتهابات.

3- الكمثرى

تتميز الكمثرى بكونها غنية بالماء والألياف، ما يجعلها ملينًا طبيعيًا فعالًا، وتُسهم في ترطيب الأمعاء والوقاية من الإمساك.

4- البرقوق

يحتوي البرقوق على البريبايوتيك، وهو نوع من الألياف الغذائية التي تغذي البكتيريا النافعة في الأمعاء، ما يساعد على تخفيف أعراض القولون والحفاظ على صحة الجهاز الهضمي.

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