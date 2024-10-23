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سر طهي الأرز.. طريقة جديدة تخفض الكوليسترول وتقوي قلبك

02:01 م الأربعاء 23 أكتوبر 2024

طهي الارز

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كتبت- أسماء العمدة:

الأرز هو أحد أهم الحبوب التي تعتبر غذاءً أساسيًا لملايين الأشخاص حول العالم، خاصة في آسيا وأفريقيا، ويتميز بقيمته الغذائية العالية وسهولة تحضيره، ويدخل في العديد من الأطباق التقليدية.

لماذا الأرز مهم لمرضى الكوليسترول؟

يقول أحمد صلاح، أخصائي التغذية، لـ"مصراوي" إنّ الأرز من الكربوهيدرات المعقدة التي تعتبر مصدرًا رئيسيًا للطاقة، ومع ذلك، ليست جميع أنواع الأرز متساوية من حيث تأثيرها على صحة القلب والأوعية الدموية ومستويات الكوليسترول.

أنواع الأرز المناسبة لخفض الكوليسترول

1- الأرز البني

يحتوي على نسبة عالية من الألياف التي تساعد على خفض مستوى الكوليسترول الضار في الدم، وهو غني بالفيتامينات والمعادن مثل فيتامين ب والمنغنيز.

2- الأرز البري

يعتبر من أكثر أنواع الأرز صحة، إذ يحتوي على كمية كبيرة من الألياف والبروتين، ويساعد على الشعور بالشبع لفترة أطول، ما يؤدي إلى التحكم في الوزن.

3- الأرز الأحمر

يحتوي على مضادات الأكسدة التي تساعد على حماية الخلايا من التلف.

وأوضح "صلاح" عدة طرق لطهي الأرز لخفض الكوليسترول الضار في الجسم، وتشمل:

- الطهي بالبخار
- الطهي في الماء المغلي
- إضافة الخضروات
- تجنب إضافة الدهون الزائدة
- الحد من الملح

طهي الأرز خفض الكوليسترول الأرز البني
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