" وجودهم يخطف الأضواء" إليك مواليد الأبراج أصحاب الكاريزما والطاقة المرحة

كتبت- آلاء نبيل:

يتميز بعض الأشخاص بكاريزما عالية وروح مرحة تجعلهم يدخلون القلب بسهولة، ويميل الكثير للتعامل معهم، وبحسب ما ذكره خبير الأبراج محمد صبحي في تصريح خاص لـ"مصراوي"، سنتعرف على مواليد هذه الأبراج.

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