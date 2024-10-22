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كيف يؤثر تناول الفول يوميا على العظام والأنيميا؟

01:01 م الثلاثاء 22 أكتوبر 2024

الفول

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كتبت- شيماء مرسي:

تناول الفول بكميات معتدلة من العادات الصحية، التي تسهم في الوقاية من العديد من الأمراض المزمنة.

وكشف موقع "هيلث لاين" الطبي عن تأثير تناول الفول على العظام وفقر الدم.

ما تأثير تناول الفول على فقر الدم؟

يساعد تناول الفول على زيادة مستويات الحديد في الدم، وتحسين أعراض فقر الدم والوقاية من الأنيميا.

ما تأثير تناول الفول على العظام؟

يحتوي الفول على المنغنيز والنحاس، ما قد يسهم في تقوية العظام والحفاظ عليها وتقليل آلام المفاصل.

فوائد أخرى للفول

- تقوية المناعة.

- الوقاية من مرض باركنسون.

- منع العيوب الخلقية.

- ضبط مستويات ضغط الدم.

- فقدان الوزن.

- خفض مستويات الكوليسترول.

الفول الأنيميا العظام الأمراض المزمنة
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