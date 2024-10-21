علماء: مواد نباتية قد تصبح دواء لالتهاب الدماغ

وجد علماء من روسيا مواد نباتية يمكن أن تستخدم كأساس لتطوير دواء جديد لمعالجة التهابات الدماغ.

وحول الموضوع قال كبير الباحثين في المركز العلمي الروسي لصحة الأسرة في إيركوتسك، مكسيم خاسناتينوف:"في إطار الدراسات التي أجريناها لتطوير أدوية كيميائية جديدة لمعالجة التهاب الدماغ الذي يسببه فيروس ينقله القراد، تمكنا من اكتشاف مواد في نبات Terminalia chebula الذي يستخدم في الطب الشعبي في آسيا، وخلال الدراسات تبين أن هذه المواد لديها قدرات مضادة للفيروسات التي ينقلها القراد وتسبب التهاب الدماغ... هذه المواد قد تصبح أساسا لتطوير أدوية جديدة لأمراض التهابات الدماغ والسحايا"، بحسب فيستي.

وأضاف:"قمنا بتسجيل براءة اختراع تتعلق بهذا الاكتشاف، ونخطط لإجراء التجارب ما قبل السريرية على أدوية جديدة مصنوعة من المواد التي اكتشفناها... الدواء الوحيد الآن ضد التهاب الدماغ الذي ينقله القراد هو الغلوبولين المناعي المتبرع به، لكن هذا العلاج له آثار جانبية ولا يمكن تخزينه إلا في درجات حرارة تتراوح ما بين +4 إلى +8 درجة مئوية.

وبحسب قسم المراقبة الوبائية في منطقة إيركوتسك فإنه وفي عام 2024، طلب 15.4 ألف شخص في إيركوتسك المساعدة الطبية بعد تعرضهم للدغات القراد، وهذه الأرقام أعلى بنسبة 22% من الأرقام التي سجلت العام الماضي، وأصاب التهاب الدماغ الذي ينقله القراد 89 شخصا في تلك المنطقة هذا العام.