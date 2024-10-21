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تجنب ارتفاع ضغط الدم.. كيف تقلل الملح في النظام الغذائي؟

01:00 ص الإثنين 21 أكتوبر 2024

التقليل من تناول الملح

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يزيد الملح من مخاطر ارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب الأخرى، لذا فمن المهم تقليله في الأطعمة.

وبحسب "هيلث داي"، يمكن خفض كمية الصوديوم التي يتم تناولها، فالحد الموصى به هو 2300 مليجرام يوميا لمن تبلغ أعمارهم 14 عاما أو أكثر. لكن تشير تقارير طبية دولية إلى أن متوسط استهلاك الفرد أكثر من ذلك بحوالي 50%.

نصائح مهمة

قلل من الأطعمة الغنية بالصوديوم، مثل شطائر اللحوم الباردة (اللانشون) والبيتزا والبرجر والسجق.

تقليل تناول الطعام خارج المنزل، وإذا كنت تطلب في مطعم من سلاسل الوجبات السريعة، فاطلب الاطلاع على المعلومات الغذائية، واحرص على اختيار الوجبة الأقل من الصوديوم.

قارن بين المنتجات قبل الشراء، وخاصة محتوى الصوديوم. حتى في أنواع الخبز يوجد اختلاف كبير بين محتوى الصوديوم من نوع لآخر.

حاول البقاء تحت القيمة اليومية للصوديوم عن طريق إحصاء للمقدار الذي تتناوله في كل وجبة.

وسّع ذوقك من خلال تجربة خلطات التوابل والأعشاب، والتوابل الخالية من الملح بدلاً من الملح لإضفاء نكهة إضافية على الطعام.

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