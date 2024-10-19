دراسة تكشف هذه هي الطريقة السحرية لتخفيف الوزن

فقد كشفت هذه الدراسة أن هناك طريقة أخرى، ربما تكون أكثر فعالية، لفقدان الوزن. هذه الطريقة، التي ابتكرتها مجموعة من الباحثين الإيطاليين، تعتمد على مبدأ مختلف تمامًا عن مجرد عد الخطوات.

وأوضحت الدراسة، التي شملت 10 أشخاص بالغين، أن "المشي لفترات قصيرة متكررة" خلال اليوم، يمكن أن يساعد في حرق المزيد من السعرات الحرارية مقارنة بالمشي المستمر بوتيرة بطيئة، وفق "ديلي ميل".

وأضاف الباحثون أن "تقسيم فترات الجلوس بفترات مشي قصيرة" يمكن أن يعزز بشكل كبير من كمية الطاقة التي يحرقها الجسم يوميا، ما يحسن من الصحة العامة.

وشملت الدراسة، التي نُشرت في مجلة Proceedings of the Royal Society B، إلى أن تقليل فترات الجلوس والتحرك بشكل منتظم خلال اليوم يمكن أن يكون له تأثير إيجابي كبير على الصحة.

يذكر أن منظمة الصحة العالمية توصي بأن يمارس البالغون ما لا يقل عن 150 دقيقة من النشاط البدني المعتدل أسبوعيا أو 75 دقيقة من النشاط المكثف، لكن الخمول البدني لا يزال مشكلة كبيرة، خاصة في الدول المتقدمة، حيث يقضي الكثير من الناس وقتهم جالسين في العمل أو في التنقل.

كما يرتبط الخمول البدني بمشاكل صحية تشمل ما يلي:

أمراض القلب

الأوعية الدموية

السمنة

خطر الإصابة بالسكري من النوع

بعض أنواع السرطان.