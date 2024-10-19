prostestcancer

إعلان

لا تتجاهلها.. تحذيرات من الإفراط في الباراسيتامول

10:01 ص السبت 19 أكتوبر 2024

أقراص الباراسيتامول

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

يعتبر الباراسيتامول من أكثر المسكنات شيوعًا واستخدامًا حول العالم، فهو متوفر بسهولة دون وصفة طبية ويساعد في تخفيف العديد من الآلام.

ولكن هل تعلم أن الإفراط في تناوله قد يؤدي إلى عواقب وخيمة؟

ووفق " ميرور" حذر الأطباء من مخاطر تناول كميات زائدة من هذا المسكن، حيث يعتقد كثيرون أنه آمن نسبيا.

أوضح الدكتور جيرارد سينوفيتش، استشاري الألم في Alterneaf: "تعتبر مسكنات الألم التي لا تحتاج إلى وصفة طبية، مثل الباراسيتامول، علاجا افتراضيا للألم. ومع ذلك، ينبغي عدم استخدامها لأكثر من 3 أيام متتالية دون استشارة طبية".

وفيما يلي 5 آثار جانبية محتملة لاستخدام مسكنات الألم بشكل يومي:

- التعب والإرهاق

- مشاكل الجهاز التنفسي

- فشل الكبد

- النوبات القلبية

تغير لون الأصابع والشفاه

الباراسيتامول الإفراط في تناول الباراسيتامول التعب والإرهاق
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
دراسة تكشف عن آثار التدخين المدمرة على العظام

إعلان

إعلان

احتجاجات واشتباكات.. ماذا يحدث في باريس أثناء مباراة فرنسا وإسرائيل؟ فيديو