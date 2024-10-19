اختبار ليزري جديد يكشف عن الخرف

حقق العلماء قفزة نوعية في مجال تشخيص الأمراض العصبية بتطوير اختبار ليزري قادر على الكشف عن أنواع مختلفة من الخرف في ثوانٍ معدودة، وهذا الاكتشاف الواعد يفتح آفاقًا جديدة لعلاج هذا المرض المزمن وتأخير تطوره.

ووفق"إندبندنت"، قال خبراء في مستشفى جامعة ساوثهامبتون (UHS) وجامعة ساوثهامبتون دراسة تحلل سوائل الجسم، مثل الدم أو السائل النخاعي أو المخاط باستخدام الليزر لتحديد المصابين بالخرف في وقت مبكر من المرض

وأظهرت الاختبارات الأولية أظهرت أنه يمكن الكشف عن مرض ألزهايمر بدقة تزيد عن 93%.

وقال البروفيسور كريس كيبس، استشاري طب الأعصاب في مستشفى جامعة ساوثهامبتون، إن التقنية الجديدة تمثل "اختراقا في التكنولوجيا الطبية" ويمكن أن "تغير الطريقة التي نتعامل بها مع تشخيص الخرف".

وواصل: "هذا الابتكار ليس مجرد قفزة في جودة الرعاية الصحية، إنه تحول نموذجي، وإعادة تعريف نهجنا تجاه الأمراض العصبية التنكسية في العيادة".

جدير بالذكر أن الخرف مرض يؤثر على الذاكرة والتفكير والقدرة على أداء الأنشطة اليومية، بما في ذلك مرض ألزهايمر والخرف الوعائي وخرف أجسام ليوي.