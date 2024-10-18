تخفف آلام المعدة ومشكلات الجهاز الهضمي.. ما قصة لامبورجيني أغلى بيضة في العالم؟

كتبت- شيماء مرسي

تشتهر جزيرة جاوة الأندونيسية بأغلى سلالة من الدجاج في العالم، ويعرف باسم "الدجاج السيماني"، ويصل سعره 6000 دولار.

وقد ينتج هذا الدجاج أغلى بيضة في العالم وهي "لامبورجيني" ويصل سعرها إلى 16 دولار، وفق ما كشف موقعي "chefsresource" و "smorescience".

ويشتهر الدجاج بالصبغة السوداء العميقة التي توجد في الريش والمنقار والعظام واللحم، وقد تكون ناتجة عن طفرة جينية، ما يؤدي إلى حالة تسمى الميلانين الليفي.

ما الفوائد الصحية لتناول البيض الأسود؟

البيض الأسود غني بالبروتين والفيتامينات والمعادن مثل الكالسيوم والحديد، وهذه العناصر مفيدة لحل مشكلات الجهاز الهضمي وتخفيف ألم المعدة، ومع ذلك ، نظرا لمحتواه العالي من الصوديوم فمن الأفضل تناوله باعتدال.

ما هي مدة بقاء البيض الأسود؟

عند الحفاظ عليه بشكل صحيح يمكن أن يستمر لعدة أشهر أو سنوات، لذا من المهم تخزينه في مكان بارد وجاف بعيدا عن أشعة الشمس المباشرة للحفاظ على جودته ونكهته.

هل البيض الأسود آمن للأكل؟

البيض الأسود آمن للأكل عند تحضيره وحفظه بطريقة صحية وسليمة.

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