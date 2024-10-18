أفضل أوقات النوم الصحي للمخ.. لن تتوقع الإجابة

كتب – سيد متولي

يعتقد كثيرون أن النوم المبكر والاستيقاظ مبكرا هو الأمر الأكثر صحة للمخ، لكن هناك دراسة جديدة كشفت عن مفاجأة.

وبحسب موقع indianexpress، أجرت كلية إمبريال في لندن دراسة، نشرت في مجلة Neuroscience، وكشفت أن الاستيقاظ متأخرا قد يفيدك أكثر من الاستيقاظ مع شروق الشمس، عكس ما اعتدنا عليه.

والدراسة التي أجريت على 26 ألف شخص، خلصت إلى أن أولئك الذين يبقون مستيقظين حتى وقت متأخر من الليل يسجلون نتائج أفضل في اختبارات الذكاء والمنطق والذاكرة.

وقال الدكتور سودهير كومار، استشاري طب الأعصاب بمستشفيات أبولو في حيدر أباد بالهند، إن الأنماط الزمنية التي تحدد أسلوب نوم الشخص، مختلفة بسبب الالتزامات المهنية أو أنماط الحياة".

وأضاف، أنه من الأفضل الذهاب إلى الفراش قبل الساعة 12 صباحا، بما يتماشى مع إيقاع الساعة البيولوجية الطبيعية للجسم التي تساعد في إنتاج الميلاتونين.

وكشف الاستشاري: "لوحظ أنه في كثير من الحالات، كان أداء الذين يسهرون أفضل من أولئك الذين يدفعون أنفسهم للاستيقاظ مبكرا بغض النظر عن استعدادهم الجيني".

المدة المثالية للنوم

يوصى بالنوم ما بين 7 إلى 9 ساعات.

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