3 أنواع من اللحوم تساعد في خفض الكوليسترول الضار

على الرغم من أن الكثيرين يربطون اللحوم بارتفاع الكوليسترول، إلا أن الأمر ليس بهذه البساطة، نوع الدهون الموجودة في اللحم، وطريقة الطهي، وكمية الاستهلاك تؤدي دورًا كبيرًا.

سعيد شلبي استشاري الكبد يقول، إليك أنواع اللحوم المفيدة لخفض الكوليسترول

الأسماك الدهنية

الأوميجا 3

وأضاف لمصراوي، تحتوي الأسماك الدهنية مثل السلمون، الماكريل، والسردين على أحماض أوميجا 3 الدهنية التي تساعد على خفض مستويات الدهون الثلاثية وزيادة الكوليسترول الجيد (HDL).

تقليل الالتهابات

تساعد أحماض أوميجا 3 أيضًا على تقليل الالتهابات في الجسم، مما يحمي القلب والأوعية الدموية.

الدجاج منزوع الجلد

قليل الدهون المشبعة

مقارنة باللحوم الحمراء، يحتوي الدجاج منزوع الجلد على نسبة أقل من الدهون المشبعة التي تساهم في رفع مستوى الكوليسترول الضار.

بروتين عالي الجودة

يعتبر الدجاج مصدرًا ممتازًا للبروتين، وهو عنصر أساسي لبناء العضلات والحفاظ على صحة الجسم.

لحوم البقر الخالية من الدهون

القطع الخالية من الدهون

عند اختيار لحوم البقر، يجب اختيار القطع الخالية من الدهون الظاهرة والدهون المشبعة.

اللحوم العضوية

قد تكون اللحوم العضوية خيارًا أفضل، حيث تحتوي على نسبة أقل من الدهون المشبعة.

نصائح طبية عند اختيار اللحوم

اختر القطع الخالية من الدهون تجنب اللحوم الدهنية والجلد.

استخدم طرق طبخ صحية شوي، سلق، أو قلي على الشواية بدلاً من القلي بالزيت.

اعتدل في الاستهلاك حتى اللحوم الصحية يجب تناولها باعتدال كجزء من نظام غذائي متوازن.

استشر أخصائي تغذية للحصول على خطة غذائية مخصصة لك.

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