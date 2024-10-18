احذر.. إجهاد العمل الليلي يؤدي إلى مرض قاتل

كشفت دراسة جديدة عن صلة مثيرة للقلق بين الإجهاد المزمن والعمل الليلي وزيادة خطر الإصابة بسرطان القولون.

أظهرت الدراسة أن اضطراب الإيقاع اليومي يؤثر سلبًا على تكوين البكتيريا النافعة في الأمعاء، مما يضعف قدرة الجسم على مكافحة الالتهابات والأورام، هذه البكتيريا تؤدي دورًا حاسمًا في الحفاظ على صحة الجهاز الهضمي وتعزيز المناعة.

وبالتالي، فإن التغيرات في ميكروبيوم الأمعاء الناجمة عن الإجهاد يمكن أن تزيد من خطر الإصابة بالسرطان."

وأجريت الأبحاث في جامعة سيتشوان الصينية، على الفئران، ورجحت أن اضطرابات النوم والاضطرابات الهرمونية تضعف آليات مكافحة السرطان.

وأظهرت التجارب المخبرية، أن سلالات معينة من البكتيريا الجيدة، التي يعتقد الباحثون أنها مفيدة، كانت أقل عند الإجهاد المزمن. ويعتقد الباحثون أن التدخل بزيادة البكتريا الجيدة في الأمعاء، وتحسين النوم، يساهمان في التصدي لسرطان القولون والمستقيم.

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