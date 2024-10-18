أعراض ارتفاع ضغط الدم وتأثيره على الرئة

ارتفاع ضغط الدم هو حالة طبية مزمنة تتميز بارتفاع الضغط على جدران الشرايين، الشرايين هي الأوعية الدموية التي تنقل الدم من القلب إلى باقي أعضاء الجسم.

عندما يكون الضغط مرتفعًا، يتعين على القلب أن يعمل بجهد أكبر لضخ الدم، مما قد يؤدي إلى مضاعفات خطيرة على المدى الطويل، وقد أظهرت دراسة أجراها باحثون برازيليون، لأول مرة، حدوث ظاهرة مماثلة في الرئتين.

وبحسب ما ورد عبر صحيفة "مديكال إكسبريس"، يؤدي ارتفاع ضغط الدم إلى سماكة الأوعية الدموية وتصلب الشرايين، وقد أظهرت دراسة أجراها باحثون برازيليون، لأول مرة، حدوث ظاهرة مماثلة في الرئتين.

وقد أجريت الدراسة في جامعة ساو باولو الفيدرالية، وشملت عينة الدراسة 731 رجلاً وامرأة فوق الـ 60.

صُممت الدراسة للتحقيق في تأثيرات ارتفاع ضغط الدم على ميكانيكا الرئة، والكشف عن مكان وكيفية تأثير ارتفاع ضغط الدم على وظائف الرئة.

النشاط البدني

وأظهر التحليل أن من مارسوا أنشطة بدنية منتظمة بدوا محميين جزئياً ضد تصلب القصبات الهوائية.

وأجرى الباحثون اختبارات قياس التنفس لقياس وظيفة الجهاز التنفسي، وقيموا ميكانيكا الرئة من خلال قياس التذبذب النبضي، وهي تقنية تستخدم الموجات الصوتية لقياس مقاومة الحركة الطبيعية للهواء داخل وخارج الرئتين عند التنفس في حالة الراحة.

وفي مرحلة أخرى من الدراسة، أجرى الباحثون تجربة لقياس مدى تأثير النشاط البدني على 150 مريضاً بارتفاع ضغط الدم، وتبين أن التمارين الرياضية تقلل من تأثير الضغط المرتفع على الرئة.

وتسلط النتائج الضوء على الحاجة إلى تقييم وظيفة الجهاز التنفسي لدى مرضى ارتفاع ضغط الدم، والذي يؤثر على حوالي مليار شخص في جميع أنحاء العالم.

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