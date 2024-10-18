خطأ بسيط يهدد حياتك.. اكتشف كيف يحميك حزام الأمان؟

- د ب أ

هل تتخيل أن وضعيتك أثناء الجلوس في المقعد الأمامي لسيارتك قد تكون السبب في تحويل رحلة بسيطة إلى مأساة؟ تحذير صادم من خبراء السلامة يكشف عن خطأ شائع يرتكبه الكثيرون ويؤدي إلى عواقب وخيمة.

أوضحت المنظمة أنه إذا قام الراكب الأمامي بوضع ساقيه على لوحة القيادة، فإن الوسادة الهوائية المنطلقة في حالة وقوع حادث، يمكن أن تدفع السيقان إلى الخلف بسرعة كبيرة، ومن ثم ينزلق الحوض تحت حزام الأمان، الأمر الذي قد يؤدي إلى إصابات خطيرة أو مميتة.

ربط حزام الأمان بشكل صحيح

ولتجنب هذه المخاطر الجسيمة، ينبغي أن يتخذ الراكب الأمامي وضعية جلوس صحيحة، بحيث يتسنى لحزام الأمان توفير حماية كافية له.

ولهذا الغرض، ينبغي ربط حزام الأمان، بحيث يمر على منتصف الكتف، دون أن يلمس الرقبة، أو يمر بجانب الذراع، أو يستقر تحت الإبطين.

وينبغي أن يكون حزام الأمان مشدوداً منذ البداية، كما ينبغي ألا يمر فوق الأشياء الصلبة في الملابس مثل الهاتف الجوال أو المفاتيح.

وينبغي أيضاً أن تكون الحافة العلوية لمسند الرأس على نفس مستوى ارتفاع قمة الرأس

اقرأ أيضا:

مشروب ساخن يخفض مستويات السكر في الدم فور تناوله

هذا ما يحدث لجسمك بعد تناول مشروبات الطاقة.. مفاجأة

لسبب صادم.. ابنة تقتل والديها وتعيش مع جثتيهما لمدة 4 سنوات

خسارة مهنية وتعثرات مالية.. أبراج عليها الحذر والاستعداد في بداية 2025

لم تشاهدها من قبل.. 20 صورة لأغرب 5 حيوانات في العالم