إليسا بإطلالة جريئة في أحدث ظهور لها.. سر اللوك

غير موفقة وغريبة.. أسوأ إطلالات النجمات في حفل جوائز جرامي 2026

أطلت المطربة إليسا بإطلالة جريئة، وذلك من خلال مجموعة صور نشرتها عبر حسابها بموقع "إنستجرام".

ارتدت إليسا فستان طويل بقصة "الكب" باللون البيج ومزينا بالورود بنفس اللون.

وبحسب "fashionnetwork"، اللون البيج يمنح مرتديه إطلالة فخمة وبسيطة دون مبالغة، كما إنه يصلح للإطلالات اليومية والعمل المناسبات الرسمية والسفر.

واعتمدت إليسا مكياجا ناعما وهادئا، حيث وضعت أحمر شفاه باللون الوردي الذي منح بشرتها إشراقة طبيعية بدون مبالغة.

واختارت إليسا أن تترك خصلات شعرها الويفي منسدلة على كتفيها بطريقة تناسب إطلالتها الجريئة.

وزينت إطلالتها بمجوهرات ماسية مكونة من حلق وكوليه وخاتم.