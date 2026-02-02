نجوى كرم بإطلالة مميزة.. كيف نسقتها؟

إليسا بإطلالة جريئة في أحدث ظهور لها.. سر اللوك

ظهرت المطربة نجوى كرم بإطلالة جذابة، وذلك من خلال مجموعة صور نشرتها عبر حسابها بموقع "إنستجرام".

وتألقت نجوى بجاكيت جلد باللون البرجندي ونسقت معه توب بنفس اللون وجيب طويل باللون الأسود.

وفقا لـ "فوج"، ارتداء جاكيت باللون البرجندي يلفت الانتباه بدون مبالغة، ويعطي إحساسا بالأناقة والرقي.

وبالإضافة إلى ذلك يمكن تنسيقه مع اللون الأسود والرمادي والبيج والأبيض والكحلي والأزرق.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت مكياجا ترابيا، حيث وضعت أحمر شفاه بدرجات النيود.

واختارت نجوى تسريحة الشعر الضفيرة بطريقة تتماشى مع إطلالتها المحتشمة.

ونسقت مع إطلالتها حذاء باللون الأسود وقفازات باللون البرجندي.