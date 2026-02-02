إعلان

هاجر أحمد تخطف الأنظار بفستان جذاب.. تفاصيل اللوك

كتب : شيماء مرسي

01:44 م 02/02/2026
ظهرت الفنانة هاجر أحمد بإطلالة أنيقة، وذلك من خلال مجموعة صور نشرتها عبر حسابها بموقع "إنستجرام".

ارتدت هاجر فستان طويل باللون الأحمر بصيحة الأوف شولدر ونسقت معه جاكيت فرو باللون البيج، من تصميم مصممة الأزياء "كارولينا هيريرا".

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت مكياجا قويا، حيث وضعت أحمر شفاه بألوان النيود، بواسطة خبيرة التجميل دينا راغب.

واختارت هاجر أن تترك خصلات شعرها مرفوعا لأعلى، بواسطة صالون الصغير.

وزينت إطلالتها بمجوهرات ماسية مكونة من كوليه وخاتم ومجموعة أساور.

ونسقت مع إطلالتها حذاء بكعب عالي من تصميم "دولتشي آند جابانا" وحقيبة يد صغيرة باللون البيج من تصميم "SAINT LAURENT"

هاجر أحمد إنستجرام اللون الأحمر كارولينا هيريرا

