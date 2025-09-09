هنا الزاهد بإطلالة أنيقة.. كيف نسقت اللوك؟

كتبت- شيماء مرسي

ظهرت الفنانة هنا الزاهد بإطلالة جذابة، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ووفقا لـ "fashionunited"، قد يضفى اللون الأسود على إطلالة المرأة مظهر جذابا وأنيقا وشعورا بالجاذبية.

وبالإضافة إلى ذلك، يمكن تنسيقه مع العديد من الإكسسوارات.

وارتدت هنا فستان طويل "كت" باللون الأسود ، مزينا بتطريزات أنيقة وجذابة باللون الفضي.

واعتمدت هنا مكياجا ترابيا، حيث وضعت أحمر شفاه بدرجات النيود.

واختارت هنا أن تترك شعرها منسدلا بطريقة تناسب ملامح وجهها.

وزينت إطلالتها باكسسوارات بسيطة مكونة من خاتم وحلق.