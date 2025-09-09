إعلان

هنا الزاهد بإطلالة أنيقة.. كيف نسقت اللوك؟

06:08 م الثلاثاء 09 سبتمبر 2025
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    هنا الزاهد
  • عرض 4 صورة
    هنا الزاهد
  • عرض 4 صورة
    هنا الزاهد
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت- شيماء مرسي

ظهرت الفنانة هنا الزاهد بإطلالة جذابة، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ووفقا لـ "fashionunited"، قد يضفى اللون الأسود على إطلالة المرأة مظهر جذابا وأنيقا وشعورا بالجاذبية.

وبالإضافة إلى ذلك، يمكن تنسيقه مع العديد من الإكسسوارات.

وارتدت هنا فستان طويل "كت" باللون الأسود ، مزينا بتطريزات أنيقة وجذابة باللون الفضي.

واعتمدت هنا مكياجا ترابيا، حيث وضعت أحمر شفاه بدرجات النيود.

واختارت هنا أن تترك شعرها منسدلا بطريقة تناسب ملامح وجهها.

وزينت إطلالتها باكسسوارات بسيطة مكونة من خاتم وحلق.

هنا الزاهد
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

بـ12 صاروخا.. تفاصيل الغارة الإسرائيلية على قطر- تغطية لحظة بلحظة
أول تحرك من مصر بعد افتتاح سد النهضة: لن نسمح بهيمنة إثيوبيا على مواردنا المائية
ظهرَت فجأة وابتلعت شخصين.. كيف تكونت بحيرة البهنسا الغامضة بالمنيا؟ - فيديو وصور
قرار عاجل من الجنح ضد نجل محمد رمضان في واقعة "طفل نيو جيزة"
بالأرقام.. ننشر مقترح زيادات شرائح استهلاك الكهرباء الجديدة
مجانا.. الموعد والقنوات الناقلة لمباراة مصر وبوركينا فاسو في تصفيات كأس العالم