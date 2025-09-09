إعلان

نادية الجندي بإطلالة جريئة.. ما سر ارتدائها هذا اللون؟

06:02 م الثلاثاء 09 سبتمبر 2025
    نادية الجندي
    نادية الجندي
كتبت- شيماء مرسي

تألقت الفنانة نادية الجندي بإطلالة جريئة، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وفقا لـ "فوج"، يعد اللون النبيتي خيارا مثاليا يمنح مرتديه مظهرا جذاب وساحر.

كما إنه لون متعدد الاستخدامات يناسب مختلف المناسبات سواء النهارية أو المسائية.

وأطلت نادية بـ توب "كت" باللون النبيتي ونسقت معه بنطلون باللونين الأبيض والنبيتي وقبعة باللون البيج.

واعتمدت نادية مكياجا قويا، حيث وضعت أحمر شفاه باللون الوردي.

واختارت نادية أن تترك شعرها منسدلا بطريقة تناسب ملامح وجهها.

وزينت إطلالتها باكسسوارات بسيطة مكونة من خاتم وحلق وأسورة وسلسلة.

نادية الجندي إطلالة نادية الجندي
