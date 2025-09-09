خطفت الأنظار بـ"الأشقر".. ما سر تغيير لون شعر كيت ميدلتون؟ (صور)

كتب – سيد متولي

خطفت الأميرة كيت ميدلتون، الأنظار إليها، بعدما أقبلت على تغيير لون شعرها إلى الأشقر، بعد أن اعتادت الظهور بشعر بني منذ زواجها من الأمير ويليام، ولي عهد بريطانيا.

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، ظهرت كيت مع زوجها الأمير ويليام، وكلاهما يبلغ من العمر 43 عاما، لزيارة متحف التاريخ الطبيعي في لندن، في إشارة إلى عودتهما إلى التزاماتهما الرسمية بعد عطلتهما الصيفية.

وهناك، شوهدت الأميرة بشعر أشقر عكس المعتاد، ويعتقد أن السبب في ذلك يعود جزئيا إلى إجازة قضتها في الشمس أثناء الإبحار حول الجزر اليونانية على متن اليخت الفاخر في ويلز، بحسب صحيفة ديلي ميل.

لكن بينما كانت تشجع منتخب إنجلترا للرجبي في ملعب برايتون أند هوف ألبيون، بدت كيت وكأنها تجرب مظهرا جديدا للشعر مرة أخرى.

وظهر شعرها مرة أخرى أقرب إلى لونها البني الداكن المعتاد، واختارت تسريحة شعر جديدة نصفها لأعلى ونصفها لأسفل.

وسعد المعجبون بالعائلة المالكة بهذا التغيير، حيث كتب أحدهم على وسائل التواصل الاجتماعي: "يبدو شعر أميرة ويلز رائعًا اليوم!"، بينما بدا آخر وكأنه يتكهن بأنها خضعت لتغيير آخر في الشعر، فكتب: "أشهر امرأة سمراء على هذا الكوكب!".

وعلى موقع Reddit، كتب آخر: "كيت في لعبة الركبي لم تعد شقراء فاتحة اللون"، وأضاف آخر: "تبدو مختلفة تمامًا".

لكن في حديث لصحيفة ديلي ميل، ادعى مصففو الشعر أن الأميرة يبدو أنها احتفظت بنفس اللون كما كان من قبل، ولكنها اختارت بدلا من ذلك تغييرا "ذكيا وعمليا"، ما جعله يبدو أغمق بكثير.

قال آدم أويجور، مصفف شعر المشاهير: "من الطبيعي جدًا أن يبدو الشعر مختلفًا اعتمادًا على الإضاءة والتصفيف، وهذا هو الحال بالتأكيد هنا، في متحف التاريخ، تركت كيت شعرها منسدلا على ظهرها، مع موجات ناعمة تلتقط الضوء وتجعل خصلات شعرها الأشقر تلمع".

وتابع: "في مباراة الرجبي، اختارت تسريحة شعر أكثر أناقة للخلف، وكانت إضاءة الملعب أكثر خفة وبرودة، وهذان العاملان يجعلان الشعر يبدو أغمق قليلا وأكثر تناسقا في اللون.

وكما لاحظ آدم، فإن شعرها بدا أشقرًا كثيرًا مرة أخرى عندما وقفت تحت الأضواء الساطعة.

وتابع: "لا يبدو الأمر كما لو أن لونها صبغ فجأة، يمكنك حتى أن ترى في الصور التي التقطت بعد المباراة، تحت الأضواء الأكثر سطوعًا، أن لونها الذهبي لا يزال موجودًا، يتعلق الأمر أكثر بالسياق: الضوء الداخلي مقابل الضوء الخارجي، والتصوير الفوتوغرافي الفلاشي، وكيفية تصفيف الشعر.

أما سبب اختيارها لهذا المظهر، فهو اختيار ذكي وعملي، تُعد تسريحة الشعر المسحوبة للخلف مثالية لمناسبة مسائية حماسية مثل مباراة الرجبي: أنيقة، ومريحة، وعفوية في ملعب مزدحم.

أما مصمم الأزياء الشهير ريتشارد وارد، قال إن البروند هو لون أشقر بني وهو مثالي لما بعد الصيف والشعر الناعم جدا الذى ينمو قرب أعلى فروة الرأس يخف بسهولة تحت تأثير العوامل الجوية.

وتابع أن استخدام اللون البنى الفاتح طريقة فعالة لإخفاء الضرر، من خلال إدخال درجات اللون الكراميل، إلى جانب درجات البني الداكن، لمظهر أكثر أناقة.

بينما ترى خبيرة الألوان، إيميلي فينتوريني، أن الأشقر خيار مثالي للتعامل مع الشعر الرمادي، لكن نظرا لأن التغيير للون أفتح قد يبدو كبيرا للبعض، يفضل التدرج في تفتيحه، كما تؤكد أن تغير لون البشرة والعينين مع التقدم في السن يؤثر على مدى تناغم لون الشعر مع الملامح.



