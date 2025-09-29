خطفت الأنظار في إيطاليا.. من هي أول ملكة جمال مصرية مصابة بالبهاق؟

أطلت المطربة كارول سماحة بإطلالة جذابة في أحدث ظهور لها، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ويمنح اللون الذهبي مرتديه لمسة من الجاذبية والأناقة، وأيضا يمكن تنسيقها مع العديد من الإكسسوارات.

وارتدت كارول قميص باللون الأبيض ونسقت مع إطلالتها جيب طويل باللون الذهبي اللامع.

واعتمدت مكياجا ترابيا، حيث وضعت أحمر شفاه بدرجات النيود.

واختارت كارول تصفيفة الشعر ذيل الحصان بطريقة تناسب إطلالتها الجذابة.

وزينت إطلالتها بارتداء إكسسوارات بسيطة مكونة من حلق، وخاتم.