"خسينا واحلوينا".. شيماء سيف تفاجئ جمهورها بإطلالة كاجوال

نشرت الفنانة شيماء سيف مجموعة صور جديدة عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام"، ظهرت خلالها بإطلالة كاجوال بسيطة وأنيقة في الوقت نفسه، لتتفاعل معها آلاف الإعجابات والتعليقات من جمهورها.

وارتدت شيماء سيف جاكيت رياضي باللون الوردي الفاتح من علامة نايك مع تيشيرت أسود أسفل منه، نسقته مع كاب كاجوال باللون الأسود، واعتمدت مكياجا ناعما أبرز ملامحها الطبيعية.

وانهالت التعليقات من جمهورها، التي جاء أبرزها: "قمر ما شاء الله"، "جمالوا أطيب قلب بالدنيا إنتِ"، "خسينا واحلوينا".

وكانت شيماء سيف قد تصدرت مؤشرات البحث على موقع جوجل في فبراير الماضي عقب ظهورها لأول مرة، بعد خسارة وزنها بشكل ملحوظ.