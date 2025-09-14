إعلان

"خسينا واحلوينا".. شيماء سيف تفاجئ جمهورها بإطلالة كاجوال

02:15 م الأحد 14 سبتمبر 2025
  • عرض 3 صورة
  • عرض 3 صورة
    إطلالة شيماء سيف
  • عرض 3 صورة
    شيمء سيف في المطار
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

نشرت الفنانة شيماء سيف مجموعة صور جديدة عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام"، ظهرت خلالها بإطلالة كاجوال بسيطة وأنيقة في الوقت نفسه، لتتفاعل معها آلاف الإعجابات والتعليقات من جمهورها.

وارتدت شيماء سيف جاكيت رياضي باللون الوردي الفاتح من علامة نايك مع تيشيرت أسود أسفل منه، نسقته مع كاب كاجوال باللون الأسود، واعتمدت مكياجا ناعما أبرز ملامحها الطبيعية.

وانهالت التعليقات من جمهورها، التي جاء أبرزها: "قمر ما شاء الله"، "جمالوا أطيب قلب بالدنيا إنتِ"، "خسينا واحلوينا".

وكانت شيماء سيف قد تصدرت مؤشرات البحث على موقع جوجل في فبراير الماضي عقب ظهورها لأول مرة، بعد خسارة وزنها بشكل ملحوظ.

شيماء سيف إطلالة شيماء سيف صور شيماء سيف
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

براءة رجل الأعمال حسن راتب وعلاء حسانين من تهمة غسل الأموال بقضية "الآثار الكبرى"
الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الـ6 أيام.. وتكشف موعد انخفاض الحرارة
زعيم المعارضة الإسرائيلية: اقتراح تشكيل قوة عربية "ضربة خطيرة" لاتفاقيات السلام