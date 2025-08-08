بفستان مفتوح ونقوش الغابة.. هيفاء وهبي تخطف الأنظار بإطلالة جريئة

كتبت- نرمين ضيف الله:

شاركت المطربة هيفاء وهبي جمهورها بإطلالة لافتة وجريئة تجمع بين الأناقة والرقي.

ما يعكس ذوقها العالي في اختيار الأزياء، خاصة في المناسبات الفاخرة.

ارتدت هيفاء فستان طويل، يتميّز بلونه الأخضر مع نقوش سوداء أقرب إلى طابع "اAnimal Print".

يمتد الفستان بذيل طويل مزيّن بالريش الأخضر، وقصة ضيّقة تبرز قوامها، بحمّالات رفيعة وعارية الذراعين، وتمنحها مظهرًا أنثويًا وجذابًا.

ونسقت مع الإطلالة سوار وخاتم لامع، وعقد ناعم.

واعتمدت مكياجًا قوياً يركز على العيون، مع تسريحة شعر منسدل بتموّجات ناعمة.

وارتدت حذاء كعب أسود مفتوح يليق بإطلالة السهرة.

سر اختيار هيفاء وهبي لهذه الإطلالة وفق تحليلات الموضة العالمية مثل Vogue:

العودة القوية للـ Animal Print ونقوش الحيوانات، خصوصاً الزبرا والنمر، ضمن أبرز ترندات 2025.

الإطلالة تجمع بين الحداثة والجرأة، وهو ما ينعكس في الفستان.

اللون الأخضر جريء وغير تقليدي للسهرات، يعطي تميّزًا واضحًا.

الريش والذيل الطويل ملفت وتُظهر جانبًا من الفخامة والرقي.