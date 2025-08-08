بفتحة ساق جريئة.. جوري بكر تخطف الأنظار بإطلالة فضية ساحرة

كتبت- نرمين ضيف الله:

شاركت الفنانة جوري بكر متابعيها مجموعة من الصور المذهلة عبر حسابها الرسمي على إنستجرام، حيث أطلت بإطلالة تخطف الأنظار خلال إحدى المناسبات الراقية.

ارتدت فستان طويل لامع باللون الفضي، ضيق يبرز جمال القوام، مزود بفتحة ساق جانبية أضافت لمسة من الجرأة والأنوثة.

وظهرت جوري بمكياج سموكي جذاب يبرز ملامح وجهها بشكل جريء ومتناسق، مع لمسة لامعة، برعاية"@makeupbyhabibamuhamed".

ونفذ تسريحة الشعر المصفف @pop_mahrous، الذي اختار لها لوك الشعر المشدود للخلف (sleek bun)، ما أضفى طابعًا راقيًا وأبرز ملامح وجهها بثقة وأناقة.

واختارت مجوهراتها من @glamour.jewellery، والتي جاءت بسيطة وراقية، متناسقة تمامًا مع بريق الفستان دون مبالغة، ما حافظ على توازن الإطلالة.

وأشرف على تنسيق الإطلالة فريق مميز بقيادة الستايلست @aya_zarfal بالتعاون مع @styledby_he.

دلالات الإطلالة وفق صيحات الموضة العالمية مثل "Vogue":

إطلالة تجمع بين العصرية والفخامة.

إطلالة أنيقة، متوهجة، وذات حضور طاغٍ.

تؤكد الإطلالة أن جوري بكر أصبحت واحدة من أيقونات الأناقة على السجادة الحمراء.

الإطلالة متكاملة تعكس فخامة الحضور وثقة عالية بالنفس.

