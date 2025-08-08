بوسي بإطلالة صيفية ساحرة وحقيبة "هيرمس".. سعرها صادم وخيالي

كتبت- أسماء مرسي:

خطفت المطربة بوسي الأنظار بإطلالة صيفية مميزة في أحدث ظهور لها من الساحل الشمالي، حيث شاركت مجموعة من الصور عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام".

فستان أبيض مزين بالورد من House of CB

ارتدت بوسي فستانا طويلا باللون الأبيض، مصنوعا من القطن ومزينا بنقوش الورود، يتميز بقصة ضيقة من الأعلى.

وبالبحث وجدنا إن الفستان من علامة House of CB ويبلغ سعره حوالي 279 جنيها إسترلينيا، أي ما يعادل نحو 13,500 جنيه مصري.

مكياج ناعم وتسريحة شعر منسدلة

اعتمدت بوسي مكياجًا ناعمًا يبرز ملامحها بشكل طبيعي، وظهرت بشعر منسدل على الكتفين، ما أضفى على الإطلالة لمسة أنثوية ناعمة.

إكسسوارات من Hermes

نسقت بوسي مع إطلالتها حقيبة كلاتش باللون الفوشيا من ماركة Hermes، من طراز Kelly، ويبلغ سعرها 58,663 دولارا أمريكيا، أي ما يتجاوز 2 مليون جنيه مصري.

كما ارتدت "سليبر" أبيض أنيق من نفس العلامة، يبلغ سعره حوالي 840 دولارا، أي ما يعادل 40 ألف جنيه مصري.

كما أكملت إطلالتها بارتداء سلسلة رقيقة، وعدة أساور، وحلق.

