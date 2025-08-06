البطانة مقطوعة.. ناقد موضة يعلق على إطلالة نانسي عجرم - 10 صور

كتبت- أسماء مرسي:

ظهرت المطربة نانسي عجرم في حفلها الأخير بإطلالة جريئة حيث اختارت فستانا طويلا باللون الذهبي، وشاركت صورا لإطلالتها عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام".

تفاصيل التصميم وأسلوب التطريز

جاء الفستان مزينا بتطريزات عند منطقة الصدر وحتى منتصف الفستان، ما ساعد على إبراز تفاصيل التصميم.

تسريحة الشعر والمكياج

اختارت نانسي تسريحة شعر منسدلة على الأكتاف، ما أضفى مظهرا جذابا، أما المكياج فكان متناسقا مع لون الفستان، مع التركيز على إبراز العيون، ووضع أحمر شفاه بدرجات النيود.

تعليق ناقد الموضة

علق ناقد الموضة اللبناني إيلي حنا على الإطلالة قائلا: "ارتدت نانسي فستانا حلوا ومرتبا وأنيقا يناسبها"، مشيرا إلى أن رغم كونه تصميما مألوفا، إلا أنه مناسب لقوامها وأبرز أناقتها".

"البطانة" تؤثر على فخامة الفستان

أشار ناقد الموضة إلى وجود مشكلة رئيسية في الفستان، وهي ما سماه "البطانوفوبيا"، وهي البطانة المقطوعة وغير المتناسقة.

وتابع عبر مقطع فيديو بصفحته الشخصية "إنستجرام" أن البطانة القصيرة التي ظهرت بوضوح على المسرح المضيء أضرت بفخامة الفستان وأثرت على مظهره العام.

إشادة بالشعر والمكياج

على النقيض الآخر، حظيت تصفيفة الشعر والمكياج بإعجاب "حنا"، حيث وصف المكياج والتنسيق العام للإطلالة بأنه "موفق".

التقييم النهائي للإطلالة

رغم جمال التصميم والتنسيق، أثرت مشكلة البطانة على التقييم العام، حيث حصلت الإطلالة على تقييم 7.75 من 10.