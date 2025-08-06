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فستان قصير وجريء.. كيف نسقت مي عمر إطلالتها؟

05:59 م الأربعاء 06 أغسطس 2025
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    مي عمر
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    مي عمر
  • عرض 4 صورة
    مي عمر
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كتبت- أسماء مرسي:

ظهرت الفنانة مي عمر بإطلالة صيفية جريئة، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الشخصي بموقع "إنستجرام".

وارتدت مي فستانا قصيرا فوق الركبة، متعدد الألوان، ويتميز بأنه مكشوفا عند منطقة الصدر.

واعتمدت مكياجا ناعما، إذ وضعت أحمر شفاه باللون النيود، كما اختارت ترك خصلات شعرها منسدلا على الجانبين.

ونسقت مع إطلالتها حذاء أبيض أنيق، بالإضافة إلى، نظارة شمسية باللون البني.

وزُينت إطلالتها بارتداء إكسسوارات بسيطة مكونة من حلق، وخاتم.

كيف نسقت مي عمر الفستان الملون؟

وفقا لموقع "aestheticsofjoy"، ارتداء الفستان الملون يمنح مرتديه إطلالة جذابة وساحرة، كما أن هذه الألوان تضفي لمسة من الجاذبية والحيوية.

بالإضافة إلى، يمكن تنسيقه بسهولة مع إكسسوارات وأحذية بسيطة كما نسقته الفنانة مي عمر.

الفنانة مي عمر مي عمر بفستان قصير إطلالة مي عمر مي عمر على إنستجرام مي عمر بإطلالة صيفية
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