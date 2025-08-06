مي سليم بإطلالة ناعمة.. ما سر اختيارها للفستان المزين بالورود؟

كتبت- أسماء مرسي:

تألقت الفنانة مي سليم بفستان طويل باللون الأزرق الفاتح، تميز بأنه مزينا بالورود، وذلك خلال عدة صور شاركتها بصفحتها الشخصية بموقع "إنستجرام".

تميز تصميم الفستان بأنه مكشوف الصدر، وبقصة ضيقة عند منطقة الخصر، ومنفوشة من أسفل.

واختارت مي الظهور بتسريحة شعر مرفوعة لأعلى، بينما اعتمدت مكياجا بدرجات الألوان الترابية يتماشي مع بشرتها.

ونسقت مع إطلالتها كلاتش وحذاء باللون البني.

وزُينت إطلالتها بارتداء إكسسوارات مكونة من حلق، وسلسلة، بالإضافة إلى، ساعة يد ونظارة شمسية باللون الأبيض.

ارتداء فستان مزين بالورود يمنح الإطلالة مظهرا أنيقا وناعما، كما يمنح مرتديه شعورا بالبهجة والحيوية، ويساعد على إبراز ملامح الوجه، ولفت الإنتباه بأناقة وجاذبية، وفقا لموقع "smcfashion".

ولإطلالة مثالية، يفضل تنسيق حذاء وحقيبة بألوان محايدة مثل الأبيض، أو البني، كما نسقته مي سليم في إطلالتها، لإبراز جمال الفستان وتصميمه.