سر جمال بشرة أصالة.. وصفة سحرية للتخلص من علامات الشيخوخة

كتبت- أسماء مرسي:

تصدرت الفنانة أصالة نصري "التريند" ومحركات البحث، عقب تصريحاتها حول طريقتها في مواجهة علامات التقدم في السن، وذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي أقيم على هامش مشاركتها في مهرجان جرش للثقافة والفنون.

أوضحت أصالة بأنها تشعر بالخوف من الشيخوخة، ووصفتها بأنها "كابوس يلاحقها"، مشيرة إلى أنها تسعى بكل طاقتها لتأخير آثارها.

روتين يومي.. أكثر من 70 نوع فيتامين

كشفت أصالة أنها تتناول يوميا أكثر من 70 نوعا من الفيتامينات، بالإضافة إلى، الحصول على حقن داعمة، بهدف الحفاظ على نضارتها وصحتها وتأخير علامات الشيخوخة.

ووفقا لموقعي "eatingwell" و"webmd"، إليكم تأثير تناول الفيتامينات على صحة الجسم:

أبرز فوائد تناول الفيتامينات

تقوية المناعة

يساعد كل من فيتامين C، وفيتامين D، والزنك في دعم الجهاز المناعي، ومحاربة العدوى، بالإضافة إلى حماية الخلايا من التلف التأكسدي.

تعزيز مستويات الطاقة

فيتامينات المجموعة B، مثل B1 وB12، تُسهم في تحويل الطعام إلى طاقة، وتقلل من الشعور بالإرهاق العام.

صحة البشرة والشعر

فيتامينات A وC وE، إضافة إلى البيوتين (B7)، تحافظ على نضارة البشرة، وتعزز نمو الشعر، وتقلل من التهابات الجلد.

دعم الحالة النفسية

بعض الفيتامينات، خاصة B-complex، بالإضافة إلى، البروبيوتيك، تسهم في تقليل القلق والاكتئاب، وتحسين جودة النوم.

تحسين وظائف الدماغ

الفيتامينات المتعددة تساعد على مقاومة أعراض الشيخوخة الذهنية مثل النسيان وضعف التركيز، من خلال دعم الذاكرة وتعزيز وظائف الإدراك.

تقوية العظام

يساعد الجمع بين الكالسيوم وفيتامين D على تقوية العظام والوقاية من الهشاشة، من خلال تعزيز امتصاص العظام للكالسيوم.

الآثار الجانبية للإفراط في تناول الفيتامينات

رغم الفوائد، إلا أن الإفراط في استخدام المكملات يؤدي إلى أضرار صحية خطيرة، خاصة عند تناولها من دون إشراف طبي:

تلف الأعضاء

ارتفاع نسبة الحديد في بعض المكملات يؤدي إلى تراكمه في الجسم، ما يسبب تلف الكبد أو أعضاء أخرى.

مشكلات في العظام والكبد

مستويات مرتفعة من الريتينول "فيتامين A" تؤثر سلبا على الكبد وتزيد من هشاشة العظام.

حصوات الكلى

جرعات زائدة من فيتامين D ترفع خطر الإصابة بـحصى الكلى، خاصة إذا تجاوزت الجرعة اليومية الموصى بها.

تلف في الأعصاب

تناول فيتامين B6 بجرعات عالية لفترات طويلة يمكن أن يؤدي إلى تلف عصبي دائم.