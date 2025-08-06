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يشبه فستان حفلات التخرج.. تعليق صادم من إيلي حنا على إطلالة مطربة شهيرة

02:30 م الأربعاء 06 أغسطس 2025
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كتبت- شيماء مرسي

تألقت المطربة نانسي عجرم بإطلالة جريئة نشرتها عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام".

تصميم الفستان

ظهرت نانسي بفستان طويل باللون البيبي بلو بصيحة الـ "cut-out" ويتميز بأنه يكشف جزء من الخصر مع فتحة صدر على شكل حرف V.

والأكتاف مكشوفة بحمالات رفيعة، والجزء العلوي من الفستان مصمم بطريقة متقاطعة (wrap style).

أما التنورة طويلة وفضفاضة مصنوعة من قماش خفيف ومنسدل يتميز بطيات عمودية تعطيها حركة وانسيابية رائعة.

مجوهرات ماسية تكمل الإطلالة

نسقت نانسي مع فستانها مجوهرات ماسية فاخرة مكونة من عقد وعدة أساور، وخاتم وحلق، وأضافت هذه القطع لمسة من الجاذبية والجمال.

مكياج ناعم وتسريحة جذابة

اعتمدت نانسي مكياجا ناعما يبرز ملامح وجهها دون مبالغة، مع تسريحة تصفيفة الشعر ذيل الحصان.

تعليق ناقد الموضة إيلي حنا

في مقطع فيديو على حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، انتقد خبير الموضة اللبناني إيلي حنا إطلالة نانسي عجرم، قائلا إن فستانها "عادي جدًا" ويشبه فساتين حفلات التخرج.

وأضاف حنا: "تصميم الفستان غير مناسب لفنانة كبيرة بحجم نانسي تظهر به في حفل كبير".

وانتقد إيلي تسريحة شعرها وأوضح بأنه متأكد أنها قامت بتصفيف شعرها بنفسها.

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