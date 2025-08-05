بفستان قصير وجريء.. جورجينا رودريجيز بإطلالة ملفتة

كتبت- شيماء مرسي

تألقت عارضة الأزياء جورجينا رودريجيز مؤخرا بإطلالة جريئة، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام.

واختيار اللون الأسود يعكس الرقي والفخامة، كما أنه لون مثالي للحفلات الرسمية.

بالإضافة إلى ذلك يمكن تتسيق اللون الأسود مع اللون الأبيض والأحمر والوردي والباستاج والأزرق، وفقا لـ "فوج".

تفاصيل الفستان

ارتدت جورجينا فستانا قصيرا باللون الأسود ضيق وجريء بقصة الكب، وذات قصة مميزة ومنتفخة عند الخصر، مما يعطيها شكلا فريدا، وهذه التفصيلة أضفت عليه مظهرا أنثويا ناعما وجريئا.

ونسقت مع إطلالتها حقيبة يد صغيرة باللون الفوشيا من شانيل.

مكياج طبيعي وتسريحة شعر بسيطة

تركت جورجينا خصلات شعرها منسدلة على كتفيها، ما زاد من جاذبيتها، أما المكياج كان ناعما وبسيطا للغاية، يركز على إبراز ملامح وجهها الطبيعية دون أي مبالغة.

المجوهرات

زينت إطلالتها بارتداء مجوهرات ماسية مكونة من خاتم وحلق.