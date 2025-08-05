جمبسوت ضيق.. هل تعيد مايا دياب نقشة الحمار الوحشي إلى واجهة الموضة؟

كتبت- شيماء مرسي



ظهرت الفنانة مايا دياب بإطلالة جريئة في أحدث ظهور لها، وذلك عبر عدة صور نشرتها بصفحتها الشخصية بموقع "إنستجرام".



يمكن دمج نقشة الحمار الوحشي مع الفساتين والمعاطف وكذلك في الإكسسوارات كالأحذية، الحقائب.



كما أن نقشة الحمار الوحشي تتناعم بشكل مثالي مع الألوان الأساسية كالأسود، الأبيض، والأحمر، مما يسهل تنسيقها مع قطع أخرى.



وتمنحك هذه النقشة المرأة إطلالة فريدة ومميزة تجذب الأنظار إليها، وفقا لموقع "Instyle".

تفاصيل الإطلالة



وأطلت مايا بجمبسوت ضيق بقصة الكب بنقشة الحمار الوحشي باللونين الأبيض والأسود.



الإكسسوارات والمكياج



ارتدت مايا مجوهرات ماسية مكونة من كوليه وحلق



أما بالنسبة للناحية الجمالية، اعتمدت مايا مكياج قوي وجريء يتناسب مع المظهر الجريء الذي اختارته.



تسريحة الشعر



واختارت مايا أن تترك شعرها منسدلا على كتفيها بطريقة طبيعية وأنيقة.