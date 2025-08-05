بالشراشيب والتطريزات اللامعة.. لماذا اختارت نادية الجندي البيج؟

كتبت- شيماء مرسي

خطفت الفنانة نادية الجندي الأنظار بإطلالة جذابة نشرتها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ووفقا لموقع "womenontopp"، يعتبر اللون البيج رمزا للأناقة والرقي، حيث إنه لون كلاسيكي يضفي على الإطلالة لمسة من الفخامة والهدوء.

كما أنه من الألوان المحايدة، مما يجعله سهل التنسيق مع ألوان أخرى، ويمكن ارتداؤه مع ألوان زاهية لإضفاء لمسة من الحيوية.

ويتناسب مع مختلف المناسبات سواء الرسمية أو غير الرسمية أو مع الإطلالات الكاجوال.

تفاصيل الإطلالة

وارتدت نادية ببدلة باللون البيج الفاتح مزين بتطريزات فضية لامعة وشرائط متدلية، وتتميز بفتحة صدر على شكل حرف V.

اكسسوارات جذابة ومكياج جريء

ومن الناحية الجمالية اعتمدت نادية مكياج جريء، إذ وضعت أحمر شفاه باللون الأحمر.

وزينت إطلالتها بإكسسوارات بسيطة مكونة من أساور وحلق، واختارت أن تترك خصلات شعرها منسدلا على كتفيها.