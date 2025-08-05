بفستان جريء ومكشوف.. ندى كوسا تخطف الأنظار

كتبت- شيماء مرسي



شاركت ملكة جمال لبنان لعام 2024 ندى كوسا متابعيها عدة صور جديدة على صفحتها الشخصية في موقع "إنستجرام".



ووفقا لمجلة "elle"، يشير مصطلح "الرقبة الهالتر"في عالم الموضة إلى تصميم معين في الملابس النسائية، حيث يكون هناك شريط أو قطعة من القماش تمتد من الجزء الأمامي للملابس وتلتف حول مؤخرة العنق ويكون الكتفين وأعلى الظهر مكشوفين.

ويتميز هذا التصميم بأنه يبرز منطقة الرقبة والكتفين والظهر بشكل أنيق وجذاب، كما إنه يتناسب مع أنواع مختلفة من الملابس، بما في ذلك الفساتين، والبلوزات، وفساتين السهرة.



تفاصيل الإطلالة

تألقت ندى بفستان طويل باللون البيبي بلو بصيحة "الرقبة الهالتر" ومكشوف عن منطقة الصدر بشكل جذاب.

كما إنه مصنوع من قماش خفيف وشفاف ومزين بنقاط لامعة والتنورة طويلة وواسعة ومنسدلة.



المكياج وتسريحة الشعر

ومن الناحية الجمالية اعتمدت ندى مكياجا ناعما، يبرز ملامح الوجه دون مبالغة، مع التركيز على إبراز جمال العينين والشفتين بلون هادئ.



وتركت شعرها الويفي منسدلا على الجانبين، مما يضفي عليها مظهرا شبابيا وعفويا.

المجوهرات

زينت ندى إطلالتها بمجوهرات ماسية مكونة من حلق وخاتم وأسورة، ونقت مع إطلالتها كلاتش باللون الفضي اللامع.