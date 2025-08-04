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جذابة وأنيقة.. عبير صبري بجمبسوت يبرز قوامها في أحدث ظهور

06:11 م الإثنين 04 أغسطس 2025
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
    عبير صبري
  • عرض 5 صورة
    عبير صبري
  • عرض 5 صورة
    عبير صبري
  • عرض 5 صورة
    عبير صبري
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كتبت- شيماء مرسي

أطلت الفنانة عبير صبري الأنظار بإطلالة جذابة نشرتها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ويعد اللون الأزرق لونا كلاسيكيا يمنح المرأة إطلالة أنيقة وجذابة، مما يجعله خيارا ممتازا للمناسبات الرسمية وغير الرسمية. ومن أهم مميزات اللون الأزرق أنه متنوع ويتناسب مع مختلف المناسبات.

ويمكن تنسيقه بسهولة مع ألوان أخرى مثل الأبيض والأسود والرمادي والبني، وفقا "لفوج".

تفاصيل الإطلالة

ارتدت عبير بجمبسوت بقصة الكب باللون الأزرق، يبرز رشاقتها وقوامها.

الاكسسوارات والحذاء

نسقت عبير مع إطلالتها حقيبة باللون الأبيض وحذاء باللون للبيج. ومجموعة إكسسوارات مكونة من كوليه وعدة أساور وخاتم.

المكياج وتصفيفة الشعر

ومن الناحية الجمالية اعتمدت عبير مكياجا ناعما يبرز ملامح وجهها. واختارت أن تترك شعرها منسدلا على كتفيها.

عبير صبري اطلالة عبير صبري جمبسوت
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