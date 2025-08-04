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إلهام شاهين بإطلالة جريئة وشفافة.. كيف نسقت اللوك؟

05:57 م الإثنين 04 أغسطس 2025

إلهام شاهين

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كتبت- شيماء مرسي

خطفت الفنانة إلهام شاهين الأنظار بإطلالة جريئة نشرتها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ووفقا لموقع "jdfashionfabric"، يعتبر قماش الدانتيل من الأقمشة الفاخرة التي تمنح المرأة مظهرا أنيقا وجذابا

كما إنه يتوفر بأنواع وتصاميم مختلفة، مما يتيح استخدامه بعدة طرق.

تفاصيل الإطلالة

ظهرت إلهام ببلوزة شفافة باللون الأزرق الداكن، مزينة بنقوش من الدانتيل بأكمام طويلة شفافة

ونسقت معها بنطلون واسع بنفس نقشة البلوزة يتميز بخطين جانبيين عريضين باللون الأحمر يمتدان على طول الساقين.

الاكسسوارات والحذاء

أكملت إلهام إطلالتها بحقيبة يد صغيرة باللون الأسود تحمل السيدة حقيبة يد صغيرة باللون الأسود وصندل مفتوح وساعة يد ونظارة شمسية.

مكياج ناعم وتسريحة أنيقة

اعتمدت إلهام مكياجا ناعما يبرز ملامح وجهها دون مبالغة، واختارت أن تترك شعرها الويفي منسدلا.

إلهام شاهين اطلالة إلهام شاهين
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