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"اختيارتها جريئة ومكشوفة".. مصممة أزياء تعلق على إطلالات جنا عمرو دياب (15 صورة)

07:02 م الإثنين 04 أغسطس 2025
  • عرض 16 صورة
  • عرض 16 صورة
    جنا تتألق بفستان بقصة الهاف ستومك
  • عرض 16 صورة
    جنا بفستان برتقالي
  • عرض 16 صورة
    جنا بفستان بني
  • عرض 16 صورة
    جنا تتألق بفستان بقصة الهاف ستومك
  • عرض 16 صورة
    اختارت جنا تسريحة الشعر المنسدل
  • عرض 16 صورة
    جنا رفقة والدها عمرو دياب
  • عرض 16 صورة
    جنا عمرو دياب بإطلال جريئة
  • عرض 16 صورة
    جنا عمرو دياب بإطلالة أنيقة
  • عرض 16 صورة
    جنا عمرو دياب بإطلالة جذابة
  • عرض 16 صورة
    جنا عمرو دياب بإطلالة جريئة
  • عرض 16 صورة
    جنا ترتدي فستانا بقصة الكب
  • عرض 16 صورة
    جنا عمرو دياب في كليب خطفوني
  • عرض 16 صورة
    جنا ووالدها عمرو دياب
  • عرض 16 صورة
    اعتمدت جنا مكياجا ناعما بدرجات النيود
  • عرض 16 صورة
    جنا عمرو دياب بفستان أحمر جريء
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كتبت- شيماء مرسي

خطفت جانا ابنة النجم عمرو دياب الأنظار خلال ظهورها مع والدها النجم عمرو دياب في كليب "خطفوني" من ألبومه الجديد "ابتدينا".

وظهرت جنا بفستان بلا أكمام باللون البني الغامق يتميز بتصميم أنيق، كما أن قصة الفستان عند الرقبة مكشكشة، مما يضيف لمسة من الرقي.

وعلقت مصممة الأزياء زينب الشوربجي لموقع "مصراوي" على إطلالات جنا بشكل عام، موضحة أنها تفضل الظهور بإطلالات جريئة ومكشوفة، وتعتمد هذا الأسلوب في معظم اختياراتها.

وأشارت مصممة الأزياء أن جنا تتأثر بشكل كبير بالفكر الغربي، وهو ما يظهر بالفعل في إطلالاتها التي تتسم بالجرأة.

فستان أسود

أطلت جنا بفستان أسود طويل باللون الأسود مكشوف عند منطقة الظهر، واعتمدت مكياجا ترابيا، وتركت شعرها الويفي منسدلا.

فستان أحمر

ارتدت جنا فستان بلا أكمام منقوش باللونين الأحمر والأبيض، واعتمدت مكياج جريء وملفت، حيث وضعت أحمر شفاه باللون الأحمر الغامق يبرز جمال شفتيها.

توب أحمر

ظهرت جنا في إحدى الإطلالات بـ توب كب باللون الأحمر ونسقت معه شورت باللون الأبيض، وتركت شعرها الكيرلي منسدلا.

فستان برتقالي

تألقت جنا بفستان باللون البرتقالي مصنوع من قماش الساتان| يتكون من قطعتين بلوزة قصيرة بأكمام واسعة ومنفوخة مربوطة من الأمام وتنورة طويلة وضيقة.

فستان أحمر

أطلت جنا بفستان طويل باللون الأحمر بقصة الأوف شولدر مع فتحة صدر واسعة على شكل حرف V.

ويتميز أيضا بفتحات جانبية عند الخصر، مما يضيف لمسة جريئة وعصرية للتصميم.

إطلالات جنا عمرو دياب جانا ابنة عمرو دياب جنا عمرو دياب جانا في كليب خطفوني
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