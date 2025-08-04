بفضل تألقها بالأزياء.. سلمى أبو ضيف مرشحة لأجمل 100 وجه لعام 2025

كتبت- أسماء مرسي:

بسبب تميزها في عروض الأزياء.. سلمى أبو ضيف مرشحة ضمن قائمة أجمل 100 وجه في العالم لعام 2025

حصلت الفنانة وعارضة الأزياء المصرية سلمى أبو ضيف على أول ترشيح لها ضمن قائمة "أجمل 100 وجه في العالم" لعام 2025، والتي تُعدها سنويا مؤسسة "تي سي كاندلر" الشهيرة.

مسيرة ناجحة في عرض الأزياء

تُعرف سلمى بتميزها في مجال عرض الأزياء، بالإضافة إلى، نجاحها في التمثيل، ما جعلها واحدة من أبرز الوجوه الشابة على الساحة الفنية في العالم العربي.

وتمكنت خلال سنوات قليلة من ترسيخ مكانتها كرمز للأناقة والجمال، وفقا لموقع "nilefm".

تقدير عالمي للجمال

وتحظى قائمة "تي سي كاندلر" السنوية باحترام عالمي، إذ تحتفي بالجمال بمختلف أشكاله، ولا تقتصر معاييرها على المظهر الخارجي فقط، بل تشمل أيضا الأناقة، والتميز الشخصي، والتأثير الدولي.

وسيتم الإعلان عن التصنيفات النهائية لاحقا خلال هذا العام.