إعلان

بقصة "الأوف شولدر".. 10 صور لـ مي عمر بإطلالة ملكية

06:07 م الخميس 28 أغسطس 2025
  • عرض 10 صورة
  • عرض 10 صورة
    مي عمر بإطلالة ملكية
  • عرض 10 صورة
    مي عمر بإطلالة ملكية
  • عرض 10 صورة
    مي عمر بإطلالة ملكية
  • عرض 10 صورة
    أحدث ظهور ل مي عمر
  • عرض 10 صورة
    أحدث ظهور ل مي عمر
  • عرض 10 صورة
    أحدث ظهور ل مي عمر
  • عرض 10 صورة
    1000670531
  • عرض 10 صورة
    إطلالة مي عمر
  • عرض 10 صورة
    إطلالة مي عمر
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت- نرمين ضيف الله:

شاركت الفنانة مي عمر محبيها، مقطع ريلز الذي شاركته عبر خاصية الستوري على إنستجرام، تعكس مزيجاً من الأناقة الكلاسيكية والأنوثة الطاغية.

ارتدت فستان بلون أسود أنيق (أسود ملكي)، يتميز بقصّة أوف شولدر، مع فتحة صدر بقصة V عميقة.

مع أكمام شفافة من الشيفون تضيف لمسة ناعمة وأنثوية، والتصميم ضيق من الأعلى وينسدل بشكل انسيابي، ما يبرز القوام الأنثوي برقي.

الإكسسوارات

اعتمدت على أقراط متدلية، وعقد بسيط من الألماس، وخواتم بارزة لكن غير مبالغ فيها، توازن بين الفخامة والبساطة.

اختارت مكياج ناعم وساطع، يركز على إشراقة البشرة مع لون وردي جذاب على الخدود والشفاه.

ونسقت تسريحة شعر ويفي خفيف، مع فرق جانبي يبرز ملامح وجهها.

دلالات اختيار مي عمر الإطلالة وفق صيحات الموضة العالمية مثل فوج:

اللون الأسود من أبرز ألوان موسم السهرات والعروض، ويعبر عن الفخامة والهيبة.

الأكمام الشفافة رائجة جداً في تصاميم الأزياء لعام 2025، وتدل على التوازن بين الجرأة والرقة.

القصات مواكبة لصيحات الموضة التي تحتفي بجمال الجسم الأنثوي ولكن بطريقة أنيقة وغير مبتذلة.

الستايل الملكي مع لمسة عصرية جمع الفستان بين المظهر الكلاسيكي الفاخر.

الفنانة مي عمر مي عمر على إنستجرام مي عمر بقصة الأوف شولدر مي عمر بإطلالة ملكية إطلالة مي عمر
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

تحرش بها في مقابر الإمام الشافعي.. القبض على سائق تعدى على أجنبية بالقاهرة
بعد الجدل وتحويله للتحقيق.. طبيب تكميم معدة "طفلة" يحذف الفيديو
لغز الأبواب.. اختفاء باب المقبرة وسر الأحرف الثلاثة