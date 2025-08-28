بقصة "الأوف شولدر".. 10 صور لـ مي عمر بإطلالة ملكية

كتبت- نرمين ضيف الله:

شاركت الفنانة مي عمر محبيها، مقطع ريلز الذي شاركته عبر خاصية الستوري على إنستجرام، تعكس مزيجاً من الأناقة الكلاسيكية والأنوثة الطاغية.

ارتدت فستان بلون أسود أنيق (أسود ملكي)، يتميز بقصّة أوف شولدر، مع فتحة صدر بقصة V عميقة.

مع أكمام شفافة من الشيفون تضيف لمسة ناعمة وأنثوية، والتصميم ضيق من الأعلى وينسدل بشكل انسيابي، ما يبرز القوام الأنثوي برقي.

الإكسسوارات

اعتمدت على أقراط متدلية، وعقد بسيط من الألماس، وخواتم بارزة لكن غير مبالغ فيها، توازن بين الفخامة والبساطة.

اختارت مكياج ناعم وساطع، يركز على إشراقة البشرة مع لون وردي جذاب على الخدود والشفاه.

ونسقت تسريحة شعر ويفي خفيف، مع فرق جانبي يبرز ملامح وجهها.

دلالات اختيار مي عمر الإطلالة وفق صيحات الموضة العالمية مثل فوج:

اللون الأسود من أبرز ألوان موسم السهرات والعروض، ويعبر عن الفخامة والهيبة.

الأكمام الشفافة رائجة جداً في تصاميم الأزياء لعام 2025، وتدل على التوازن بين الجرأة والرقة.

القصات مواكبة لصيحات الموضة التي تحتفي بجمال الجسم الأنثوي ولكن بطريقة أنيقة وغير مبتذلة.

الستايل الملكي مع لمسة عصرية جمع الفستان بين المظهر الكلاسيكي الفاخر.