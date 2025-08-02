نادين نجيم بفستان جريء وشفاف.. كيف نسقت اللوك؟

كتبت- أسماء مرسي:

ظهرت الفنانة نادين نسيب نجيم في الصورة بإطلالة جريئة وملفتة، حيث ارتدت فستانا طويلا يبرز قوامها الرشيق.

الفستان

الفستان باللون الوردي شفاف، بقصة الكب ينسدل بشكل انسيابي على الجسم.

الجزء العلوي من الفستان مزين بتطريزات دقيقة ولامعة بشكل لافت يجذب الأنظار.

الشعر

اختارت تصفيفة الشعر المنسدل على متفيها منسدل على كتفيها، ما أضفي عليها مظهرا جذابا. يبدو الشعر بنيًا داكنًا مع خصلات أفتح (ربما هايلايت) تعطي عمقًا للون.

المكياج

مكياجها يركز على إبراز جمال عينيها وشفتيها بشكل متوازن.

كما اعتمدت مكياج عيون سموكي أو ترابي بألوان دافئة، مع تحديد للعينين بالآيلاينر والماسكارا لتكثيف الرموش.

المجوهرات

زينت إطلالتها بارتداء مجوهرات ماسية مكونة من عقد، وحلق.

جاذبية الفستان الوردي

يمنح الفستان الوردي مظهرا أنيقا، إنه خيار مثالي لإبراز الجمال الطبيعي والجاذبية.

ويتناسب أيضا مع درجات البشرة، ويمكن تنسيقه بسهولة مع إكسسوارات بألوان محايدة مثل الفضي، الذهبي، الأبيض، أو البيج، وفقا لموقع "ONYA Magazine".