أناقة الأبيض والأسود.. ياسمين صبري تتألق في أحدث ظهور لها

كتبت- أسماء مرسي:

خطفت الفنانة ياسمين صبري الأنظار مؤخرا بإطلالة راقية تجمع بين البساطة والأناقة.

ارتدت ياسمين فستانا أسود مزينا بأزرار بيضاء على الجزء الأمامي، مع ياقة بيضاء عريضة تضيف لمسة كلاسيكية مميزة على التصميم.

تفاصيل الإكسسوارات

اختارت ياسمين إكسسوارات متناسقة تضيف لمسة فخمة إلى مظهرها، حيث ارتدت عدة سلاسل ذهبية وفضية على الرقبة، بالإضافة إلى أقراط وأساور.

تسريحة الشعر

اختارت تسريحة شعر ناعمة وطبيعية، حيث تركت خصلات شعرها المنسدلة بشكل هادئ وجذاب، ما أضفي لمسة أنيقة على مظهرها.

مكياج ناعم وأنيق

اعتمد مكياجا بدرجات هادئة وطبيعية بدرجات الألوان النيود، مع ظلال عيون بدرجات بنفسجية فاتحة تعطي عينيها بريقا جذابا، مع لمسة من الكحل لإبراز العينين دون مبالغة.

لمسة الألوان مع الحقيبة

نسقت مع إطلالتها حقيبة يد صغيرة باللون الوردي، ما أضاف لمسة مبهجة للإطلالة.

مكياج النيود.. سر الجمال الطبيعي

مكياج النيود خيارا مثاليا لمن تبحث عن مظهر طبيعي وأنيق في آن واحد، يتميز هذا النوع من المكياج بقدرته على إبراز جمال البشرة وملامح الوجه دون مبالغة، ما يمنح إحساسا بالبساطة.

ويناسب جميع المناسبات، ويتناغم مع مختلف ألوان البشرة، ما يجعله خيارا عمليا وسهل، بالإضافة إلى ذلك، يمنح إشراقة طبيعية للوجه ويجعلكِ تبدين بمظهر مشرق، ويبرز ملامح الوجه بشكل هادئ ومتوازن، وفقا لموقع "nanshy".