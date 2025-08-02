كروب توب وفاتحة ساق جريئة.. كيف نسقت هنا الزاهد إطلالتها؟

كتبت- أسماء مرسي:

ظهرت الفنانة هنا الزاهد بإطلالة صيفية جذابة، تجمع بين الأناقة والرقي، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام.

تفاصيل الفستان

ارتدت هنا طقما باللون الأصفر يتكون من قطعتين. القطعة العلوية هي توب قصير بتصميم بسيط وأنيق، يبرز منطقة الخصر.

أما القطعة السفلية فهي جيب طويلة ذات قصة واسعة ومنسدلة، تتميز بفتحة جانبية عالية تضفي لمسة من الجرأة.

تصفيفة الشعر والمكياج والإكسسوارات

تصفيفة شعرها منسدلة بشكل طبيعي، ما أضاف إلى مظهرها الجمالي الطبيعي.

واعتمدت مكياجا ناعما يبرز ملامح وجهها بساطة وجاذبية.

زينت إطلالتها بارتداء إكسسوارات بسيطة مكونة من أسورة، سلسلة، خاتم.

الفستان الأصفر.. سر أناقة المرأة

اللون الأصفر يضفي على من يرتديه إشراقة فورية وحيوية، كما أنه يلفت الأنظار.

كما يناسب ألوان البشرة والمناسبات، ويسهل التنسيق مع الألوان الأخرى والإكسسوارات، ما يجعل الفستان الأصفر قطعة أساسية في خزانة ملابس كل امرأة تبحث عن الأناقة والتميز، وفقا لموقع "cnn".