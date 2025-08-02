كتبت- شيماء مرسي

شهدت الفترة الأخيرة تألق عدد من نجمات الفن بإطلالات جريئة ومميزة، لفتت الأنظار وأثارت إعجاب الجمهور والمتابعين على حد سواء.

وفي هذا التقرير يستعرض "مصراوي" أجرأ إطلالات للنجمات في الفترة الأخيرة، بحسب ما كشف ناقد الموضة اللبناني إيلي حنا عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

إليسا

ظهرت المطربة إليسا بفستان طويل باللون الأسود بقصة الكب وبفتحة ساق جانبية، ونسقت معه حقيبة وحذاء بنفس اللون.

وعلق إيلي على إطلالتها قائلا: "لم تكن الإطلالة موفقة، فالفستان الذي تم اختياره كان عاديا جدا، ولم يضف أي لمسة مميزة.

وأضاف: "أما تصميمه سيئا خاصة عند منطقة الصدر حيث بدأ ضيقا للغاية، مما أثر سلبا على مظهر الإطلالة بالكامل".

ميريام فارس

ظهرت المطربة ميريام بفستان طويل باللون الأبيض مصنوع من قماش التل الشفاف، مما يمنح الفستان حركة وانسيابية رائعة.

والجزء العلوي من الفستان يبدو ككورسيه أو قطعة ضيقة ومزينة بتطريزات لامعة وفضية، وتتجمع هذه الزينة بشكل مكثف حول منطقة الصدر والخصر، مما يبرز نحافة الخصر.

والجزء السفلي من الفستان شفاف ويحتوي على فتحة أمامية عالية تظهر الساقين.

وعلق حنا إطلالتها قائلا: "الفستان مكشوف وشفاف أكثر من اللازم ولا يتناسب مع مهرجان موازين".

وتابع ناقد الموضة: "تصميم الفستان لم يكن من أجمل إطلالتها، كما أنه مبالغ فيه جدا".

جورجينا رودريغيز

خطفت عارضة الأزياء الأسبانية جورجينا رودريغيز الأنظار بفستان جريء حيث ارتدت فستان طويل كت باللون الأسود مزود بفتحة ساق جريئة ومكشوف عند منطقة الصدر.

ونسقت جورجينا مع إطلالتها حذاء باللون الأسود، وتركت شعرها منسدلا على الجانبين.

وقال حنا:"هذه الإطلالة غير موفقة على الإطلاق، فالفستان جريء جدا لدرجة لا تجعله مناسبا للارتداء خارج المنزل، بالإضافة إلى ذلك، فإن تصميمه سيء للغاية، حيث بدأ ضيقا جدا، مما أثر سلبا على مظهره العام وجعله يبدو غير مريح وغير أنيق".

سيرين عبد النور

تألقت الفنانة سيرين عبد النور بفستان جريء شفاف باللون الأسود مزينا بالتطريزات وبفتحة ساق جريئة.

وعلق ناقد الموضة اللبناني على إطلالتها قائلا: "بالرغم من أن الفستان حلو وشيك ولكن القماش شفاف".

وأضاف حنا: "تصميم الفستان بدون بطانة لم يكن الخيار الأمثل، كان ينبغي أن يكون مبطنا".